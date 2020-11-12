"Епіцентр" пропіарився на пандемії COVID-19 і вирішив працювати в розпал карантину: що думають українці

Одразу після оголошення Кабінетом міністрів України карантину вихідного дня, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, в якій заявила, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.

Після цього в мережі здійнялася хвиля обурення через грубе ігнорування "Епіцентром" правил безпеки, а також через відсутність солідарності з іншим бізнесом, який змушений закриватися на вихідні. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що думають з цього приводу наші читачі.

Адже останні дії мережі гіпермаркетів наштовхують на думку, що навіть якби в країні дозволили працювати тільки медустановам, "Епіцентр" знайшов би вихід і з цієї ситуації. Цілком ймовірно, що він погодився б поставити в свої торгових залах ліжка для хворих на COVID-19, аби не упустити можливість заробити на українцях.

Нагадаємо, що під час локдауну навесні 2020 року "Епіцентр" грубо порушував постанову Кабміну про обмеження торгівлі товарами, які не входять до переліку товарів першої необхідності, і також продовжував працювати, незважаючи на заборону.

Таким чином, торгова мережа не тільки сприяла поширенню пандемії в Україні, а й порушила антимонопольне законодавство України.

Примітно, що напередодні оголошення суворого карантину в березні уряд України дозволив роботу магазинів "Епіцентр" у заборонений період.

Крім того, з'ясувалося, що товари для продажу в мережі "Епіцентр" доставили літаком "Мрія" з Китаю. Цей борт в Офісі президента пафосно називали гуманітарним рейсом.

Згодом співвласник мережі, нардеп Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") відправив меру Києва Віталія Кличку лист з пропозицією купувати маски та інші медичні товари безпосередньо у нього.

На початку пандемії коронавірусу в Україні мережа "Епіцентр" скористалася ситуацією і за допомогою спекуляцій на респіраторах БУК-3 під час державних закупівель заробила близько 5 млн грн всього за два тижні. Слід підкреслити, що вартість захисних засобів була завищена на 40%.

Так, спочатку в березні ціна на респіратори підвищилася з 13 до 25 грн. Однак коли у людей почалася паніка через різке зростання захворюваності, ціна злетіла до 60, а згодом взагалі до 100 грн.

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