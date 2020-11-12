"Епіцентр" після піару на карантині ухвалив нове рішення

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр", яка спочатку оголосила про роботу під час карантину вихідного дня, повідомила, що продаватиме в цей час суто продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Про це рішення сказано на сторінці "Епіцентру" у Facebook. Там визнали, що не згодні з усіма карантинними заходами.

"Під час карантину вихідного дня мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" реалізовуватимуть суто життєво необхідні товари, дозволені постановою КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р." № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми, та доставлятимемо їжу із наших ресторанів", – сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в торговельних мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" введено безпрецедентні заходи безпеки через пандемію COVID-19.

Крім того, у повідомленні наголосили, що мережа поважає позицію Кабінету міністрів України й дотримуватиметься її, хоча не згодна з усіма карантинними заходами.

Мережа гіпермаркетів визнала карантинні обмеження Facebook "Епіцентр"

Зі свого боку, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook пообіцяв, що органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19.

МВС проконтролює роботу гіпермаркетів Facebook Антона Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, одразу після оголошення Кабінетом міністрів України карантину вихідного дня мережа гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, у якій заявила, що працюватиме також у суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, у компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але й продуктів, медикаментів і навіть пального для машин.