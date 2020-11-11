"Епіцентр" оголосив про "72-годинну п'ятницю": реакція українців. Фото

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" оголосила, що буде працювати на вихідних, що викликало неоднозначну реакцію в мережі. Одні підтримують таке рішення, інші вважають це неприпустимим.

На своїй сторінці в Facebook мережу написала, що "вводить 72-годинну п'ятницю" (щоб подивитися фото і реакцію українців, доскрольте сторінку до кінця).

Facebook "Епіцентру".

У пості сказано, що в магазинах є "паливо, продукти і ліки". Зазначимо, що в с півночі 14 листопада розпочинає діяти карантин вихідного дня, під час якого в суботу та неділю дозволено працювати тільки автозапровочним станціям, аптекам і продуктовим магазинам.

Facebook "Епіцентру".

Деякі українці обурені таким рішенням і вважають його цинічним, особливо щодо іншого бізнесу, якому потрібно буде закриватися на вихідні.

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Негативна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Інші ж користувачі підтримують "Епіцентр", оскільки в будні немає часу ходити за покупками, а в гіпермаркетах мережі є все необхідне.

Позитивна реакція українців на рішення "Епіцентру".

Позитивна реакція українців на рішення "Епіцентру".

При цьому не обійшлося і без жартів, іноді навіть жорстких.

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Деякі почали жартувати з приводу рішення "Епіцентру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 11 листопада ввів в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Нагадаємо, що раніше журналісти оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, як як великі рітейлери нехтують життям і здоров'ям українців заради надприбутків, хто їх "кришує" і чому вони переконані у власній безкарності. Воно стосується "Епіцентру".