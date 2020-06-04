Епіцентр коронавірусу в Україні накрила ще одна небезпечна хвороба

У Чернівецькій області на кашлюк захворіла рекордна кількість дітей. При цьому регіон є лідером за кількістю заражених коронавірусом в Україні.

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У період з січня по квітень 2020 року небезпечну хворобу виявили у 79 осіб, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної адміністрації. При цьому за аналогічний період минулого року було виявлено тільки шість випадків захворювання.

У Чернівцях стався спалах коклюшу

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Марії Поліщук, спалах коклюшу пов'язаний із відсутністю щеплень АКДС у дітей. Вона уточнила, що хворих малюків стало більше в Кельменецькому, Вижницькому, Новоселицькому та Кіцманському районах.

"Особливість в тому, що АКДС – комбінована вакцина, яку зазвичай роблять тричі малюкам в перший рік життя. Вона захищає від коклюшу, дифтерії та правця. Тому якщо зараз фіксуємо зростання випадків одного з цих захворювань, можемо спрогнозувати і збільшення інших двох", – зазначила фахівець.

Раніше OBOZREVATEL писав, що лікар-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.