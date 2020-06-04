Епіцентр коронавірусу в Україні накрила ще одна небезпечна хвороба
У Чернівецькій області на кашлюк захворіла рекордна кількість дітей. При цьому регіон є лідером за кількістю заражених коронавірусом в Україні.
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У період з січня по квітень 2020 року небезпечну хворобу виявили у 79 осіб, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної адміністрації. При цьому за аналогічний період минулого року було виявлено тільки шість випадків захворювання.
За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Марії Поліщук, спалах коклюшу пов'язаний із відсутністю щеплень АКДС у дітей. Вона уточнила, що хворих малюків стало більше в Кельменецькому, Вижницькому, Новоселицькому та Кіцманському районах.
"Особливість в тому, що АКДС – комбінована вакцина, яку зазвичай роблять тричі малюкам в перший рік життя. Вона захищає від коклюшу, дифтерії та правця. Тому якщо зараз фіксуємо зростання випадків одного з цих захворювань, можемо спрогнозувати і збільшення інших двох", – зазначила фахівець.
Раніше OBOZREVATEL писав, що лікар-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.