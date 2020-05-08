Епіцентр COVID-19 перемістився на Львівщину: що буде з карантином у регіоні

У зв'язку з різким збільшенням кількості хворих коронавірусом на Львівщині відкладається послаблення карантинних заходів, як планувалося раніше.

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Про це під час брифінгу повідомив мер міста Андрій Садовий. Він попросив містян поставитися з розумінням до відтермінування деяких дозволів і розповів, що зміниться з 11 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора ми отримали кінцеве рішення уряду і планували сьогодні ухвалити цілий перелік заходів щодо ослаблення карантину. Але життя вносить свої корективи. Ви бачите, що протягом останніх трьох днів ми маємо зростання кількості захворювань. Фактично 65 позитивних результатів за останню добу. І є таке враження, що така динаміка може рости. Тому ми провели сьогодні комісію з надзвичайних ситуацій, але ухвалили небагато позитивних рішень для львів'ян", – сказав Садовий.

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З 11 травня у Львові трохи послаблять карантин, а саме:

відкриють для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики для індивідуального заняття спортом;

відновлять торгівлю промислової групи товарів, крім одягу та взуття;

всі магазини з господарськими та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажать наплив покупців з великих торгових центрів;

також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів за суворого дотримання протоколів.

Протягом наступних трьох днів на Львівщині стежитимуть за динамікою поширення коронавірусу, щоб розуміти, що робити далі. У вівторок, 12 травня, планується скликати позачергове засідання комісії для ухвалення рішення щодо роботи салонів краси та можливості продажу одягу і взуття.

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