Епіцентр COVID-19 перемістився на Львівщину: що буде з карантином в регіоні

У зв'язку з різким збільшенням кількості хворих коронавірусом на Львівщині відкладається послаблення карантинних заходів, як планувалося раніше.

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Про це під час брифінгу повідомив мер міста Андрій Садовий. Він попросив городян поставитися з розумінням до відстрочення деяких дозволів і розповів, що зміниться з 11 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора ми отримали кінцеве рішення уряду і планували сьогодні прийняти цілий перелік заходів щодо ослаблення карантину. Але життя вносить свої корективи. Ви бачите, що протягом останніх трьох днів ми маємо зростання числа захворювань. Фактично 65 позитивних результатів за останню добу. І є таке враження, що така динаміка може рости. Тому ми провели сьогодні комісію з надзвичайних ситуацій, але прийняли небагато позитивних рішень для львів'ян", – сказав Садовий.

Епіцентр COVID-19 перемістився на Львівщину

З 11 травня у Львові трохи послаблять карантин, а саме:

відкриють для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики для індивідуального заняття спортом;

відновлять торгівлю промислової групи товарів, крім одягу і взуття;

всі магазини з господарськими та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажать наплив покупців з великих торгових центрів;

також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів при строгому дотриманні протоколів.

Протягом наступних трьох днів на Львівщині стежитимуть за динамікою поширення коронавірусу, щоб розуміти, що робити далі. У вівторок, 12 травня, планується скликати позачергове засідання комісії для прийняття рішення щодо роботи салонів краси і можливості продажу одягу і взуття.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Львівська область доповнила список регіонів-лідерів за поширенням захворюваності коронавірусом, через що місцеві чиновники зібралися на екстрене засідання для обговорення шляхів вирішення проблеми.

На Львівщині через різке збільшення за останню добу кількості хворих коронавірусом можуть не послабити карантинні заходи, як планувалося раніше.

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