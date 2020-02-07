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8 лютого • оновлено в 08:06
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"Епіфанія знесуть": Зоря розповів, як Філарет шантажував главу ПЦУ

14.8т
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Почесний патріарх Філарет погрожував предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію скиненням. Він вимагав від нього відмовитися від керівництва церквою в Україні й представляти її тільки за кордоном. Реальне ж лідерство Філарет хотів залишити за собою.

Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх зв'язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Як патріарх думав? Що Київський патріархат тримається на його авторитеті й об'єднаний навколо нього. І митрополит Епіфаній не зможе ні об'єднати навколо себе церкву, ні утримати її. Тому що як порівняти з ним, з патріархом Філаретом, він митрополиту це говорив: "Ви думаєте ми рівні? Ми не рівні". Так, він це говорив", – сказав Зоря.

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Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

Він зазначив, що ця заява прозвучала під час однієї із зустрічей Філарета з Епіфанієм, коли вони ще спілкувалися. Архієпископ ПЦУ уточнив, що востаннє у відносно нормальній атмосфері предстоятель ПЦУ і почесний патріарх бачилися перед Великоднем 2019 року.

"Після цього, фактично, нормального спілкування не було. Тому що патріарх вже на початку квітня передав через одну людину митрополиту свій остаточний ультиматум, умову: "Або ви виконаєте все те, про що ми говорили, – що я патріарх, я очолюю церкву, а ви будете представляти її зовні, – або я буду діяти так, як вважаю за потрібне. Я вийду до людей, я скажу те, що вважаю за потрібне, люди підуть за мною". Він говорив багатьом неодноразово: "Епіфанія скинуть. Підуть за патріархом – Епіфанія скинуть", – розкрив суть конфлікту між митрополитом і почесним патріархом Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Митрополит Епіфаній Євстратій (Зоря) Патріарх Філарет Соня Кошкіна, LB
Тег
Православна церква України
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
а че она ходит и мычит?)
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Все уже понятно с этим стариком. Сломался. Жажда власти.
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тимчук нина
тимчук нина
Шевченко Николай, Долгая власть, это катастрофа, для самого человека, так и для окружающих.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сектанты вонючие
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тимчук нина
тимчук нина
Кристина Стефанова, Фи, как некрасиво, обрусевшая иностранка?
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