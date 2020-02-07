"Епіфанія знесуть": Зоря розповів, як Філарет шантажував главу ПЦУ

Почесний патріарх Філарет погрожував предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію скиненням. Він вимагав від нього відмовитися від керівництва церквою в Україні й представляти її тільки за кордоном. Реальне ж лідерство Філарет хотів залишити за собою.
Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх зв'язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Як патріарх думав? Що Київський патріархат тримається на його авторитеті й об'єднаний навколо нього. І митрополит Епіфаній не зможе ні об'єднати навколо себе церкву, ні утримати її. Тому що як порівняти з ним, з патріархом Філаретом, він митрополиту це говорив: "Ви думаєте ми рівні? Ми не рівні". Так, він це говорив", – сказав Зоря.
Філарет і Епіфаній
Він зазначив, що ця заява прозвучала під час однієї із зустрічей Філарета з Епіфанієм, коли вони ще спілкувалися. Архієпископ ПЦУ уточнив, що востаннє у відносно нормальній атмосфері предстоятель ПЦУ і почесний патріарх бачилися перед Великоднем 2019 року.
"Після цього, фактично, нормального спілкування не було. Тому що патріарх вже на початку квітня передав через одну людину митрополиту свій остаточний ультиматум, умову: "Або ви виконаєте все те, про що ми говорили, – що я патріарх, я очолюю церкву, а ви будете представляти її зовні, – або я буду діяти так, як вважаю за потрібне. Я вийду до людей, я скажу те, що вважаю за потрібне, люди підуть за мною". Він говорив багатьом неодноразово: "Епіфанія скинуть. Підуть за патріархом – Епіфанія скинуть", – розкрив суть конфлікту між митрополитом і почесним патріархом Зоря.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синод ПЦУ 5 грудня дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській.
Патріарх після цього різко відповів митрополиту Епіфанію. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.
Епіфаній раніше розповів, що почесний патріарх Філарет під час виборів предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.
Нагадаємо, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви на архієрейському соборі ПЦУ в Києві.
Однак в УПЦ КП спростували свою юридичну ліквідацію.
Крім того, Філарет заявляв, що митрополит Епіфаній нібито перебуває не на своєму місці як предстоятель Православної церкви України, і додав, що готовий боротися з ним за Київський патріархат.
До того ж почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою Помісного собору УПЦ, яким було ліквідовано Київський патріархат.
4 лютого Священний синод Православної церкви України вирішив виключити зі свого складу почесного патріарха Філарета.
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