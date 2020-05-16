Епіфаній звернувся до Шмигаля через ослаблення карантину

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо застосування адаптивного карантину до релігійних організацій.

Глава ПЦУ зазначив, що його пропозиції ґрунтуються на європейському досвіді виходу з карантину, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Пропозиції засновані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину низки європейських країн і покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби і потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення", – йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній і Денис Шмигаль

Додамо, що Епіфаній попросив Шмигаля розглянути пропозицію "найближчим часом".

Зазначимо, що спікер ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у Facebook розкритикував церковні обряди по телебаченню.

"Трансляція зображення Євхаристії – не є самою Євхаристією, а лише трансляцією способу Євхаристії. І тому як ікона не може замінити Христа, якого зображує, так аудіо-відео зображення Євхаристії не може вважатися самою Євхаристією", – зазначив він.

Євстратій також згадав, що навіть в СРСР не було таких обмежень, як на карантині.

"За часів радянського гоніння на віру закордонні радіо транслювали богослужіння (літургії), але я не чув, щоб у когось виникала думка, що можна запропонувати вірянам на території СРСР поставити на столі хліб і вино і сказати, що під час трансляції вони "стануть Тілом і Кров'ю", якими можна причаститися. А умови радянських гонінь були значно гірші, ніж обмеження карантину", – додав священнослужитель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус продовжать.