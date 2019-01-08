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Епіфаній згадав Кирила на літургії: розкрито головну інтригу

3.3тЧитати матеріал російською

Під час літургії предстоятель помісної церкви поминає предстоятелів інших православних церков згідно з диптихом (офіційний список помісних православних церков у історичному порядку честі, починаючи з Константинопольської).

Таким чином глава інформаційного управління Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) пояснив поминання предстоятеля РПЦ Кирила та інших московських ієрархів главою ПЦУ Епіфанієм на різдвяній божественній літургії.

"Такий обов'язок зазначений у Томосі: "кожен блаженнійший митрополит Київський і всієї України має поминати за стародавніми переказами святих отців наших Вселенського Патріарха, блаженнійших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков, в ряду диптиха, згідно з канонічними порядком", — написав він у Facebook.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

facebook.com/epifaniy

Євстратій додав, що Російська церква входить до числа помісних православних церков і є п'ятою в диптиху, тому поминання її предстоятеля необхідне.

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"Отже, те що київський митрополит, виконуючи свої обов'язки і на підставі, зокрема, Томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ — не означає згоди з позицією або діями останнього", — уточнив він.

Архієпископ пояснив, що також церква, за наказом писання, молиться і за владу — хоча влада ця може бути, як у Стародавньому Римі, і владою гонителів-язичників.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Євстратій (Зоря)Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Блин,зрада зрадная
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Секту порошенки только госдеп на своих молитвах будет вспоминать)))
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Круглов Александр
Круглов Александр
при упоминании имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси фашистов-бандеровцев и прочую сатанинскую нечисть на Украине будет корчить по-полной, ибо бесы-упыри Бандера и Шухевич из них будут выходить при этом!
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