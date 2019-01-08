Епіфаній згадав Кирила на літургії: розкрито головну інтригу

Під час літургії предстоятель помісної церкви поминає предстоятелів інших православних церков згідно з диптихом (офіційний список помісних православних церков у історичному порядку честі, починаючи з Константинопольської).
Таким чином глава інформаційного управління Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) пояснив поминання предстоятеля РПЦ Кирила та інших московських ієрархів главою ПЦУ Епіфанієм на різдвяній божественній літургії.
"Такий обов'язок зазначений у Томосі: "кожен блаженнійший митрополит Київський і всієї України має поминати за стародавніми переказами святих отців наших Вселенського Патріарха, блаженнійших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков, в ряду диптиха, згідно з канонічними порядком", — написав він у Facebook.
Митрополит Епіфаній
facebook.com/epifaniy
Євстратій додав, що Російська церква входить до числа помісних православних церков і є п'ятою в диптиху, тому поминання її предстоятеля необхідне.
"Отже, те що київський митрополит, виконуючи свої обов'язки і на підставі, зокрема, Томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ — не означає згоди з позицією або діями останнього", — уточнив він.
Архієпископ пояснив, що також церква, за наказом писання, молиться і за владу — хоча влада ця може бути, як у Стародавньому Римі, і владою гонителів-язичників.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Пізніше був опублікований переклад тексту Томосу. 6 січня на Божественній літургії Томос вручили.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли Томос на Різдвяну літургію до Софійського собору.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
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