Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні: названо умову

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

Але за умови, якщо цього захоче українське суспільство. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

Водночас митрополит підкреслив, що нині важко уявити, скільки саме знадобиться часу, щоб змінити відзначання такого великого родинного свята зі звичного нам 7 січня.

Різдво в Україні Укрінформ

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це сприйматиме український народ", – зазначив він.

За його словами, якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, то незабаром можна буде говорити і про зміни в церковних звичаях.

"Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 січня 2019 року в розпорядженні №7-р рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тож на різдвяні свята українці можуть отримати шанс відпочивати чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram