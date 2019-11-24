Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні: названо умову

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.
Але за умови, якщо цього захоче українське суспільство. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба.
Водночас митрополит підкреслив, що нині важко уявити, скільки саме знадобиться часу, щоб змінити відзначання такого великого родинного свята зі звичного нам 7 січня.
Різдво в Україні
Укрінформ
"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це сприйматиме український народ", – зазначив він.
За його словами, якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, то незабаром можна буде говорити і про зміни в церковних звичаях.
"Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував Епіфаній.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 січня 2019 року в розпорядженні №7-р рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тож на різдвяні свята українці можуть отримати шанс відпочивати чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).
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