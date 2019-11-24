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24 листопада • оновлено в 16:03
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Епіфаній запропонував перенести Різдво в Україні: названо умову

20.2т
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Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

Але за умови, якщо цього захоче українське суспільство. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

Водночас митрополит підкреслив, що нині важко уявити, скільки саме знадобиться часу, щоб змінити відзначання такого великого родинного свята зі звичного нам 7 січня.

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Різдво в Україні

Різдво в Україні

Укрінформ

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це сприйматиме український народ", – зазначив він.

За його словами, якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, то незабаром можна буде говорити і про зміни в церковних звичаях.

"Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 січня 2019 року в розпорядженні №7-р рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тож на різдвяні свята українці можуть отримати шанс відпочивати чотири дні поспіль (із 4 по 7 січня).

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Автор
Марта Рок
Тема
Різдво
Місце
Україна
Теги
перенос Різдва Різдво
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пошел он!ну кому это нужно?все отмечают седьмого может нам ещё и католиками стать как западенцы?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
хочет ,пусть празднует,какая разница когда црушики будут праздновать,люди праздноваашие всю жизнь,так и будут придерживаться именно 7 января по новому стилю,как праздновали истинно православнвные предки,а не то что моча в голову всупила после евромандая.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ебифаний католическим томосом одарили что-ли?
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