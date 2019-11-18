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18 листопада • оновлено в 23:18
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"Схаменіться!" Епіфаній виступив зі зверненням через Крим

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до української влади через собор святих Володимира і Ольга в анексованому Криму, який забрали окупанти.

Храм розташований у Сімферополі і вірян вже кілька разів виганяли звідти під різними приводами. Відповідний пост Епіфаній розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Довгий час в анексованому Криму грубо порушується одне з основних прав людини на свободу совісті та релігії. Днями російський суд в касаційній інстанції знову відмовився захистити це право від свавілля чиновників", – написав він.

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Епіфаній виступив зі зверненням через Крим

Епіфаній виступив зі зверненням через Крим

informator.press

Глава церкви розповів, що в Криму виникла ще одна проблема – окупанти задумали знести храм ПЦУ в Євпаторії.

"Закликаю український уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалено протягом попередніх років, для вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні", – зазначив він.

Епіфаній також звернувся до російської влади. "Схаменіться і припиніть злочини проти законів людських і науки Господньої! Згадайте прикру долю радянських атеїстів і не повторюйте їх шляху, які зазіхають на храми Божі", – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2016 році представники підконтрольного Росії "Фонду майна Криму" намагалися опечатати перший поверх кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги УПЦ КП у Сімферополі.

  • Потім на початку 2019 року російська "влада" в Криму зажадала від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" собору.

  • 1 липня Арбітражний суд Криму виніс рішення про вилучення у ПЦУ зазначеного храму.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
церква Православна церква України
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Шо за Епифаний, и почему он трясёт своим томосом?!
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