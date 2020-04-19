Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Тимур Григоренко Суспільство 09:44, 19.04.2020

Паски можна освятити самостійно вдома. Для цього ходити до церкви та порушувати правила карантину не потрібно.

Про це ТСН розповів Митрополит Київський й Всієї України Епіфаній. За його словами, до всіх богослужінь можна приєднатися онлайн та подивитися їх по телевізору, або через інтернет.

"Кожен може помолитись та побризкати паски Йорданською свяченою водою", – підкреслив митрополит.

Епіфаній наголошує на необхідності дотримання карантинних заходів для всіх православних віруючих, незалежно від конфесії. "Я думаю, що спільними зусиллями ми і в цьому році гідно відсвяткуємо воскресіння Христове, долучаючись до богослужінь онлайн", – пояснив Митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У неділю, 19 квітня, вся Україна відзначає Великдень у незвичних умовах: в країні введений карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

  • Президент Володимир Зеленський закликав українців утриматися від відвідування храмів й залишитися вдома, а ряд телеканалів вести трансляції богослужінь.

  • На великодні вихідні до 21 квітня в країні посилені карантинні заходи. У ряді міст не будуть працювати навіть продуктові магазини, а деякі населені пункти повністю закрилися.

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