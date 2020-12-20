Епіфаній розповів, чому УПЦ МП проти приїзду Варфоломія в Україну

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що російська православна церква створює штучні перепони, щоб завадити приїзду Вселенського патріарха Варфоломія в Україну.

У інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" митрополит Київський і всієї України зазначив, що вони нібито завжди протестують і лякають релігійною війною, але цього не станеться.

Епіфаній нагадав приїзд до України Папи Римського Іона Павла ІІ. Тоді також точилися суперечки й протести з боку російської православної церкви.

"Вони говорили про те, що будуть суперечки та релігійна війна, коли Україна отримає томос. Але ми бачимо, що все відбувається мирно, якщо не втручається іноземна країна і не створює штучних перепон", – сказав він.

За словами Епіфанія, приїзд патріарха Варфоломія засвідчить те, що це є канонічна територія православної церкви України.

"Для нас важливий приїзд патріарха Варфоломія, бо він засвідчує те, що це канонічна територія Православної церкви України. Бо Вселенський патріарх не приїде до РПЦ в Україні. І президент Зеленський, коли запросив патріарха Варфоломія до України, засвідчив, що це є також канонічна територія ПЦУ", – наголосив митрополит.

Нагадаємо: Вселенський патріарх Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День Незалежності в серпні 2021 року у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський вже двічі зустрічався з Варфоломієм. Перший візит до патріарха в Стамбулі відбувся 8 серпня минулого року, а другий – 16 жовтня. Варфоломій останній раз був в Україні в липні 2008 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Варфоломій привітав українців з державним святом – Днем Незалежності.