Епіфаній розповів, чи можна буде відвідати церкву на Різдво та під час локдауну

В Україні з початку введення локдауну (8 січня) храми закриватися не будуть, але церкви повинні дотримуватися карантину.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Ми вдячні українському уряду за те, що храми не закривають, богослужіння будуть відбуватися за певних умов, але це добре. Тому що ми в цей час повинні підносити свої молитви до Бога, щоб Господь нам допоміг подолати ці виклики", – повідомив він.

Епіфаній також сказав, що представники церкви неодноразово зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським. На зустрічах обговорювалися шляхи спільної роботи, націленої на боротьбу COVID -19.

"Нещодавно Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій зустрічалася з прем'єр-міністром. І ми навіть створили відповідну робочу групу. І зараз ми бачимо, що уряд прислухається до наших порад, є відповідні рішення. Храми не закриватимуться, а й церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися карантину, підходити до цього розумно, виважено і відповідально", – додав митрополит.

При цьому глава ПЦУ підкреслив, що Різдво це таке свято, коли українці збираються разом.

"Бо був Великдень, а зараз Різдво Христове, такі свята, коли всі зустрічаються, святкують, колядують, разом збираються, і тому це буде складно для українців. Хоча частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні пояснили, чому 8 січня постане початком локдауну.