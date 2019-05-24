Епіфаній скликав священний синод: всі подробиці

У п'ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія проходить засідання священного синоду Православної церкви України.

Захід розпочався о 10:00 в Будинку митрополита, розташованому на території Софії Київської. Порядок денний офіційно не повідомлялася.

Прибув на засідання і почесний патріарх Філарет, який говорив про розкол ПЦУ і обман із Томосом. Давати коментарі журналістам він відмовився, передає BBC News Україна.

Митрополит Епіфаній Facebook Епіфанія

Водночас митрополит Епіфаній та інші єпископи перед початком засідання поспілкувалися з журналістами, яких цікавило питання конфлікту з Філаретом.

"Я не мав останнім часом спілкування з Філаретом. У Верховній Раді лише під час інавгурації привіталися", — розповів глава ПЦУ.

За його словами, поки невідомо, чи розглядатиметься це питання на засіданні. "Якщо будуть піднімати архієреї, можливо, я підтримуватиму їх", — додав митрополит.

Епіфаній з єпископами йдуть на синод ПЦУ BBC News Україна

BBC News Україна

Митрополит Вінницький і Барський Симеон сказав, що навряд чи на синоді буде розглядатися питання "покарання Філарета". "Можливо, будуть якісь звернення з цього приводу, розглядатимемо", — підкреслив він.

Під час синоду також буде розглянуто ситуацію всередині новоствореної церкви, планується дати оцінку діям ієрархів і ухвалити рішення для зміцнення єдності церкви.

Зазначимо, що це другий синод після створення єдиної православної церкви України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

Зі свого боку Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

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