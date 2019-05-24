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/Суспільство

Епіфаній скликав священний синод: всі подробиці

11.1тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія проходить засідання священного синоду Православної церкви України.

Захід розпочався о 10:00 в Будинку митрополита, розташованому на території Софії Київської. Порядок денний офіційно не повідомлялася.

Прибув на засідання і почесний патріарх Філарет, який говорив про розкол ПЦУ і обман із Томосом. Давати коментарі журналістам він відмовився, передає BBC News Україна.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Facebook Епіфанія

Водночас митрополит Епіфаній та інші єпископи перед початком засідання поспілкувалися з журналістами, яких цікавило питання конфлікту з Філаретом.

"Я не мав останнім часом спілкування з Філаретом. У Верховній Раді лише під час інавгурації привіталися", — розповів глава ПЦУ.

За його словами, поки невідомо, чи розглядатиметься це питання на засіданні. "Якщо будуть піднімати архієреї, можливо, я підтримуватиму їх", — додав митрополит.

Епіфаній з єпископами йдуть на синод ПЦУ

Епіфаній з єпископами йдуть на синод ПЦУ

BBC News Україна

Епіфаній скликав священний синод: всі подробиці

BBC News Україна

Митрополит Вінницький і Барський Симеон сказав, що навряд чи на синоді буде розглядатися питання "покарання Філарета". "Можливо, будуть якісь звернення з цього приводу, розглядатимемо", — підкреслив він.

Під час синоду також буде розглянуто ситуацію всередині новоствореної церкви, планується дати оцінку діям ієрархів і ухвалити рішення для зміцнення єдності церкви.

Зазначимо, що це другий синод після створення єдиної православної церкви України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Пiсюк Василь
Пiсюк Василь
А термос-то оказался с дыркой :))))) Хахлы хахлов кинули ...
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Фуфлыжный томос лохлам впарили.
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ttt ta
ttt ta
Шалом, тюркославные! Шо, не по вкусу пришелся турецкий обрез? Есть вариант пойти доедать мешок соли.
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