Епіфаній скликав священний синод: всі подробиці

У п'ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія проходить засідання священного синоду Православної церкви України.
Захід розпочався о 10:00 в Будинку митрополита, розташованому на території Софії Київської. Порядок денний офіційно не повідомлялася.
Прибув на засідання і почесний патріарх Філарет, який говорив про розкол ПЦУ і обман із Томосом. Давати коментарі журналістам він відмовився, передає BBC News Україна.
Митрополит Епіфаній
Facebook Епіфанія
Водночас митрополит Епіфаній та інші єпископи перед початком засідання поспілкувалися з журналістами, яких цікавило питання конфлікту з Філаретом.
"Я не мав останнім часом спілкування з Філаретом. У Верховній Раді лише під час інавгурації привіталися", — розповів глава ПЦУ.
За його словами, поки невідомо, чи розглядатиметься це питання на засіданні. "Якщо будуть піднімати архієреї, можливо, я підтримуватиму їх", — додав митрополит.
Епіфаній з єпископами йдуть на синод ПЦУ
BBC News Україна
BBC News Україна
Митрополит Вінницький і Барський Симеон сказав, що навряд чи на синоді буде розглядатися питання "покарання Філарета". "Можливо, будуть якісь звернення з цього приводу, розглядатимемо", — підкреслив він.
Під час синоду також буде розглянуто ситуацію всередині новоствореної церкви, планується дати оцінку діям ієрархів і ухвалити рішення для зміцнення єдності церкви.
Зазначимо, що це другий синод після створення єдиної православної церкви України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.
Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.
Зі свого боку Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.
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