Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі: відео

Глава Православної церкви України Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі Києва.
До цього Митрополит звершив богослужіння в кафедральному храмі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.
Примітно, що рівно рік тому, 6 січня, ПЦУ отримала Томос про автокефалію, який був наданий Вселенським патріархом Варфоломієм.
Епіфаній
ПЦУ
Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.
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