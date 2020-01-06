Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі: відео

Глава Православної церкви України Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі Києва.

До цього Митрополит звершив богослужіння в кафедральному храмі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

Примітно, що рівно рік тому, 6 січня, ПЦУ отримала Томос про автокефалію, який був наданий Вселенським патріархом Варфоломієм.

Епіфаній ПЦУ

Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

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