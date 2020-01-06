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6 січня • оновлено в 19:21
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Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі: відео

1.5т
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Глава Православної церкви України Епіфаній провів Різдвяне богослужіння в Михайлівському соборі Києва.

До цього Митрополит звершив богослужіння в кафедральному храмі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

Примітно, що рівно рік тому, 6 січня, ПЦУ отримала Томос про автокефалію, який був наданий Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Епіфаній

Епіфаній

ПЦУ

Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна Київ
Тег
Православна церква України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Посмотрел по *Интеру* Рождественскую службу в Успенском соборе К-П Лавры! Ведёт службу Онуфрий! Собор полон верующих!
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3
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Северг Олег
Северг Олег
Когда уже этого нехристя молнией пришибёт ?! Сколько можно землю копытить
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3
1
Куни Чан
Куни Чан
В смысле? 25го никто не хочет? Вот же скользкие уб.людки :D
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3
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