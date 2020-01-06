Епіфаній привітав українців з Різдвом: глава ПЦУ згадав про війну і полонених

Глава Православної церкви України Епіфаній привітав українців з Різдвом.

Митрополит згадав про річницю надання ПЦУ Томосу та інші важливі події минулого року. Епіфаній також згадав про тих, хто захищає незалежність України від російської агресії і побажав полоненим швидше повернутися додому.

"У ці святкові дні сердечно вітаю всіх вас із Різдвом Христовим та Новим роком. Вітаю Президента, Парламент та Уряд України. Наші спільні сердечні вітання звертаємо до мужніх захисників України – військовослужбовців та всіх, хто протистоїть агресії проти нашої Батьківщини, захищає її незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ми просимо в Бога, щоб Він оберігав вас від усякого зла.

Минулого року з полону і несправедливого ув’язнення було звільнено багато наших співвітчизників, однак, на жаль, у ці святкові дні, значно більше наших братів та сестер перебувають в умовах окупації, у полоні та за гратами в чужому краї. Ми просимо в Господа милості та опіки для всіх вас і віримо, що наближається день вашого визволення", – сказав він.

Епіфаній ПЦУ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українців з Різдвом також привітав президент України Володимир Зеленський.

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