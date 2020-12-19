Епіфаній пояснив, чому Зеленський 'забув' про річницю створення ПЦУ

Президент Володимир Зеленський не привітав Православну церкву України з річницею створення так як він нейтрально ставиться до таких подій.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив предстоятель Православної церкви України митрополит митрополит Епіфаній. Він зазначив, що в ПЦУ не очікували особливих привітань ні від влади, ні від голови держави.

"Хто привітав, той привітав. Це як на день народження, коли людина, наприклад, отримує вітання, той, хто бажає привітати, він привітає. І ми знаємо позицію президента Зеленського, що він ставиться нейтрально чи рівновіддалено до усіх інших церков", – сказав митрополит.

Епіфаній додав, що досить того, що ПЦУ привітали предстоятелів церков, які визнали автокефалію.

Нагадаємо, що президент Зеленський другий рік поспіль проігнорував річницю створення Православної церкви України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 2020 року ПЦУ відзначила другу річницю своєї появи. У Софійському соборі Києва відбулася традиційна урочиста літургія, яку відслужив митрополит Епіфаній.