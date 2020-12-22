Епіфаній назвав умову легалізації медичного канабісу в Україні

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що допускає легалізацію марихуани в Україні для використання її лише в медичних цілях

Свою думку з приводу канабісу Епіфаній висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він повідомив, що вже обговорював питання легалізації наркотичної речовини з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Священнослужитель наголосив, що законний обіг марихуани можливий виключно в медичних цілях, якщо її застосування принести користь людині.

"Тому, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не призвело до згубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – розповів Епіфаній.

Вперше за використання марихуани в медичних цілях в Україні на державному рівні виступила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що медична марихуана має безліч доведених лікувальних ефектів, тому дозволена в багатьох країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

президент Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо легалізації канабісу, зазначивши, що в таких країнах, як США, Канада, Польща і Литва вже доступні лікувальні препарати на основі цієї речовини, але у нас в країні це повністю нелегально.

Під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента. За результатами обробки 74% анкет легалізації канабісу підтримали 64,88%, проти – 29,53%.

В кінці жовтня нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан говорив, що Верховна Рада може розглянути питання легалізації канабісу.