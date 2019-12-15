Епіфаній заявив про перемогу над Філаретом: скандал отримав різкий поворот

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) спростувала свою юридичну ліквідацію, про яку заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

Про це йдеться в заяві юридичного відділу КП. Підкреслюється, що "предстоятель іншої церкви – ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" за допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб.

Такі дії в Київській патріархії вважають незаконними. Жодного рішення про припинення реєстрації, як зазначається в заяві, ні релігійна організація "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату", ні Помісний собор не приймали.

Також в УПЦ КП зазначили, що за станом на 14 грудня їх офіційно не поінформували про припинення реєстрації.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви на архієрейському соборі ПЦУ в Києві.

Філарет і Епіфаній Колаж

Як писав OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ у четвер, 5 грудня, дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській.

Патріарх після цього різко відповів Митрополиту Епіфанию. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

Епіфаній раніше розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.

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