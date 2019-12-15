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15 грудня • оновлено в 19:46
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Епіфаній заявив про перемогу над Філаретом: скандал отримав різкий поворот

5.1т
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Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) спростувала свою юридичну ліквідацію, про яку заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

Про це йдеться в заяві юридичного відділу КП. Підкреслюється, що "предстоятель іншої церкви – ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" за допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб.

Такі дії в Київській патріархії вважають незаконними. Жодного рішення про припинення реєстрації, як зазначається в заяві, ні релігійна організація "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату", ні Помісний собор не приймали.

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Також в УПЦ КП зазначили, що за станом на 14 грудня їх офіційно не поінформували про припинення реєстрації.

Нагадаємо, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви на архієрейському соборі ПЦУ в Києві.

Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

Колаж

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
УПЦ КП церковний конфлікт Православна церква України релігія
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Изя Бродский
Изя Бродский
Впечатление, что от томоса сильно пострадала только УПЦ КП. Была у украинцев чисто украинская церковь, и не стало её. Можно было бы развивать её, договариваться, глядишь, через время (не сразу, конечно) и договорились бы со всеми. У московских попов главный зуб лично на Филарета был, а от факта существования отдельной украинской церкви им было бы не уйти. Но Петюлька променял её на свои амбиции... и кому он нагадил по факту?
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