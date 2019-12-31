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1 січня • оновлено в 00:53
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Буде щасливим весь 2020-й: Епіфаній дав пораду українцям на Новий рік

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Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній заявив, що для того, щоб бути щасливими протягом Нового 2020-го року, потрібно щодня творити добро.

Про це церковник у вівторок, 31 грудня, написав на своїй сторінці у Facebook. Як зазначив він, тоді рік буде також "духовно корисним"

"Для кожного з нас рік, який завершується, був багатим на різноманітні події: на радість і печаль, на досягнення і втрати, були хороші і, як ми звикли говорити, погані дні...

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Але, за словами святителя Іоанна Златоуста, день буває поганий або хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість", – заявив Епіфаній.

Ілюстрація

Ілюстрація

За його словами, якщо людина робить добро, то для неї день "буде хорошим і корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки".

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Як писав OBOZREVATEL, у день католицького Різдва Христова, 25 грудня, на Волині в православному храмі провели першу літургію за новим стилем – відповідно до новоюліанського календаря.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новий рік
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
релігія Православна церква України Новий рік-2019
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