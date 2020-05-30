Коронавірус в Україні затихає: намітилася оптимістична тенденція

Зниження кількості інфікованих коронавірусом в останні дні в Україні свідчить про те, що поширення епідемії призупиняється.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав віцепрезидент НАН України, академік Анатолій Загородній. За його словами, мається на увазі ситуація, коли кількість одужавших в рази перевищує кількість тих, хто інфікувався.

"В останні дні у нас одужує більше людей, ніж інфікується. Це позитивна тенденція, що свідчить про призупинку поширення епідемії. Але оскільки послаблення карантинних заходів відбулося 22-23 травня, а інкубаційний період вірусу становить 10-14 днів, десь всередині наступного тижня ми побачимо, погіршився епідемічний стан порівняно з тим, що було до 22 травня чи ні", – наголосив академік.

Коронавірус в Україні espreso.tv

За його словами, якщо на початку червня не відбудеться критичних змін в цифрах в бік зростання, це свідчитиме про спад активності вірусу.

"Днів 20 назад ми мали максимум захворілих. Зараз у нас по 300-450 щоденно, що означає тенденцію до зменшення кількості інфікованих. Це схил ще дуже пологий, але він є і це вже важливо, бо свідчить про те, що щодня інфікується дедалі менше людей. Але водночас у нас досі ще зберігається строката статистика по регіонам", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у разі другої хвилі коронавірусу в Україні медики пропонуватимуть іншу стратегію боротьби, яка буде спрямована на запобігання новому тотальному карантину.

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