Епідемія COVID-19 в Україні посилиться, смертей буде більше: прогноз від НАН по регіонах на тиждень

Епідемія коронавірусу в Україні після двох тижнів стабілізації знову набирає обертів. До наступного вівторка, 4 серпня, кількість нових інфекцій збільшиться й коливатиметься в межах 905-1260, із середнім добовим показником 1080. Для порівняння минулого тижня було менше – 763 випадки. Найбільше хворих традиційно фіксуватимуть на заході країни – Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та в Києві. Водночас у столиці, попри стабільне зростання кількості нових випадків протягом останніх двох місяців, зменшується кількість смертей від коронавірусу.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Прогноз епідемії коронавірусу в Україні

Прогноз епідемії коронавірусу в Україні

"Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання. Кількість нових одужалих протягом трьох тижнів коливається в межах 700, але водночас зростає кількість нових хворих – у середньому по 880 на добу. Рівень смертності порівняно з минулим тижнем не змінився і становить 17. Цілком можливо, що наступного тижня ця цифра збільшиться до 18. Коливання ймовірні в межах 16-21. Найбільше хворих буде у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та Києві. До речі, в Києві стабільно протягом останніх тижнів зменшується смертність від коронавірусу", – наголосив академік.

За його словами, після тривалої позитивної динаміки знову почала збільшуватися кількість нових випадків у Чернівецькій області, а от Львівщина й Закарпаття демонструють позитивну динаміку. Збільшення кількості нових випадків не пов’язане зі збільшенням обсягів тестування.

Із докладним аналізом статистичних даних і прогнозом перебігу епідемії можна ознайомитися на сторінці НАН України.