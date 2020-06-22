Епідемія коронавірусу в Україні посилиться, в липні COVID-19 можуть заражатися по 2 тис. на день: детальний прогноз НАН

До кінця тижня, 26 червня, кількість інфікованих на коронавірус в Україні зростатиме й коливатиметься в межах 865-1510, середня добова кількість становитиме 1170 випадків. При цьому кількість смертей може досягнути 20-24 на добу.

Найбільше хворих фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та Волині. Київська, Чернівецька області та Київ демонструватимуть певну стабільність.

Якщо в найближчий 20-денний період карантин не посилять або не буде вжито заходів щодо його дотримання, а контактність населення залишиться незмінною, всередині липня щоденна кількість нових інфекцій може перевищити 2 тис.

Про такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, OBOZREVATEL розповів віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

"Спостерігаємо досить потужну другу хвилю розвитку епідемії, яка відповідає песимістичному варіанту нашого прогнозу, що був оприлюднений ще 2 червня. Подальше оцінювання не додає оптимізму. Збільшення тестувань та пом'якшення карантину дало комбінований ефект", – зазначив академік.

Він уточнив, що епідемію провокує недотримання карантину. "Про погіршення епідеміологічної ситуації свідчить зростання кількості смертей: 16 померлих проти 10 в кінці травня. Це розплата за легковажність і нехлюйство. Носіння маски в людних місцях є обов'язковим", – наголосив Загородній.

За його словами, прогнози на поточний тиждень не враховують збільшення кількості тестувань та посилення карантину в окремих регіонах. Також в академії розглянули два сценарії для кожної області: із поступовим збільшенням рівня контактності на 25% та зменшенням на 25%.

Прогноз розвитку епідемії до кінця тижня, 26 червня

Нагадаємо, за прогнозами лікаря-інфекціоніста та колишнього очільника Центру здоров'я Володимира Курпіти, до 25 червня в Україні збільшиться кількість заражених коронавірусом, уряд може повернути карантин, аби не допустити ще більшого спалаху.

Детальніше з прогнозом робочої групи можна ознайомитись на сторінці НАН України.