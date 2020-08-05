Епідемія COVID-19 завдасть удару по Україні: кількість хворих наблизиться до 1700 на добу. Прогноз НАН

Епідемія коронавірусу в Україні не вщухає й набирає обертів. До наступного вівторка, 11 серпня, кількість нових інфікованих на добу буде коливатися в межах 1092-1680 за середнього значення – 1380. Минулого тижня ця цифра складає 1080, а два тижні тому – 763.

Найбільше хворих фіксуватимуть традиційно на заході країни: у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Києві. На цьому тижні до них приєднається ще Харківщина.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Згідно з даними, на цьому тижні порівняно з минулим збільшиться кількість смертей – до 22 на добу проти 19.

Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні

Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні

"Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання. Серед регіонів із високим рівнем ураженості швидкі темпи поширення епідемії в Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Епідемія розвертається", – підкреслив фахівець.

"Найдовше хворі одужують у Києві, в середньому по 36 днів, а швидше – в Черкаській, Харківській та Хмельницькій областях – по 15. Період одужання майже не залежить від того, чи був хворий госпіталізований або перебував на самоізоляції", – додав Загородній.

За його словами, загалом летальність хвороби продовжила незначне зниження, а динаміка середнього віку померлих не проявляє однозначних тенденцій.

Так, смертність серед чоловіків в Україні вища, ніж серед жінок – 53,3% проти 42,4%. Серед дітей до 10 років смертей не зафіксовано.

Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні

Із докладним прогнозом НАН про перебіг епідемії коронавірусу в Україні читайте тут.