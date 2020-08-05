Епідемія COVID-19 завдасть удару по Україні: кількість хворих наблизиться до 1700 на добу. Прогноз НАН
Статистика по Україні щодо епідемії коронавірусу демонструє стійке зростання
За прогнозом НАН, до 11 серпня кількість хворих на добу може збільшитися до 1680 осіб
До регіонів-антилідерів, крім західних, додасться Харківська область
Епідемія коронавірусу в Україні.
Епідемія коронавірусу в Україні не вщухає й набирає обертів. До наступного вівторка, 11 серпня, кількість нових інфікованих на добу буде коливатися в межах 1092-1680 за середнього значення – 1380. Минулого тижня ця цифра складає 1080, а два тижні тому – 763.
Найбільше хворих фіксуватимуть традиційно на заході країни: у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Києві. На цьому тижні до них приєднається ще Харківщина.
Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.
Згідно з даними, на цьому тижні порівняно з минулим збільшиться кількість смертей – до 22 на добу проти 19.
Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні
"Статистика по Україні за останній тиждень демонструє стійке зростання. Серед регіонів із високим рівнем ураженості швидкі темпи поширення епідемії в Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Епідемія розвертається", – підкреслив фахівець.
"Найдовше хворі одужують у Києві, в середньому по 36 днів, а швидше – в Черкаській, Харківській та Хмельницькій областях – по 15. Період одужання майже не залежить від того, чи був хворий госпіталізований або перебував на самоізоляції", – додав Загородній.
За його словами, загалом летальність хвороби продовжила незначне зниження, а динаміка середнього віку померлих не проявляє однозначних тенденцій.
Так, смертність серед чоловіків в Україні вища, ніж серед жінок – 53,3% проти 42,4%. Серед дітей до 10 років смертей не зафіксовано.
Прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні
Із докладним прогнозом НАН про перебіг епідемії коронавірусу в Україні читайте тут.