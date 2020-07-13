Епідемія COVID-19 в Україні вщухне. Докладний прогноз від НАН

До кінця цього тижня, 17 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться, а кількість заражених коливатиметься в межах 598-910 випадків на добу. Середня кількість нових інфікованих становитиме 750 осіб (минулого тижня було 876. – Ред.). Смертність залишиться майже незмінною в порівнянні з минулими тижнями – 17-22 особи на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті та у Києві.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Статистика по Україні за останні 2 тижні демонструє позитивну динаміку

"Епідемія коронавірусу в Україні починає стабілізовуватися, статистика за останні два тижні демонструє позитивну динаміку і дає підстави для оптимістичніших прогнозів. Минулого тижня поступово зменшилася середня кількість нових інфікованих, а це 754 випадки на день, і різко збільшилась кількість тих, хто одужав", – зазначив академік.

Кількість нових активних інфікованих почала стрімко зменшуватись, зелена лінія

За його словами, ці дані є дещо кращими за минулотижневий прогноз. А найураженіші регіони – Львівська, Рівненська та Закарпатська області – продемонстрували менший рівень нових заражень, ніж прогнозувалось.

Прогнозні значення нових інфікованих за день для регіонів України та поточна оцінка репродуктивного числа на 10.07.2020 р.

"Найдовше одужують у Києві. Незалежно від того,чи був інфікований на самоізоляції, чи госпіталізований, цей процес в середньому триває 43 дні", – уточнив він.

З детальним аналізом статистичних даних та прогнозом перебігу епідемії можна ознайомитися на сторінці НАН України.