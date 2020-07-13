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Епідемія COVID-19 в Україні вщухне. Докладний прогноз від НАН

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Суспільство
3,4 т.
Епідемія COVID-19 в Україні вщухне. Докладний прогноз від НАН

Епідемія коронавірусу в Україні.

До кінця цього тижня, 17 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться, а кількість заражених коливатиметься в межах 598-910 випадків на добу. Середня кількість нових інфікованих становитиме 750 осіб (минулого тижня було 876. – Ред.). Смертність залишиться майже незмінною в порівнянні з минулими тижнями – 17-22 особи на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті та у Києві.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Статистика по Україні за останні 2 тижні демонструє позитивну динаміку

Статистика по Україні за останні 2 тижні демонструє позитивну динаміку

"Епідемія коронавірусу в Україні починає стабілізовуватися, статистика за останні два тижні демонструє позитивну динаміку і дає підстави для оптимістичніших прогнозів. Минулого тижня поступово зменшилася середня кількість нових інфікованих, а це 754 випадки на день, і різко збільшилась кількість тих, хто одужав", – зазначив академік.

Кількість нових активних інфікованих почала стрімко зменшуватись, зелена лінія

Кількість нових активних інфікованих почала стрімко зменшуватись, зелена лінія

За його словами, ці дані є дещо кращими за минулотижневий прогноз. А найураженіші регіони – Львівська, Рівненська та Закарпатська області – продемонстрували менший рівень нових заражень, ніж прогнозувалось.

Прогнозні значення нових інфікованих за день для регіонів України та поточна оцінка репродуктивного числа на 10.07.2020 р.

Прогнозні значення нових інфікованих за день для регіонів України та поточна оцінка репродуктивного числа на 10.07.2020 р.

"Найдовше одужують у Києві. Незалежно від того,чи був інфікований на самоізоляції, чи госпіталізований, цей процес в середньому триває 43 дні", – уточнив він.

З детальним аналізом статистичних даних та прогнозом перебігу епідемії можна ознайомитися на сторінці НАН України.

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