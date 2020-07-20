Епідемію коронавірусу неможливо зупинити в окремих регіонах України. Докладний прогноз НАН на тиждень

Епідемія коронавірусу в Україні починає стабілізуватися, кількість нових заражених до кінця тижня, 24 липня, буде коливатися в межах 518-1050 (минулого було 598-910. – Ред). У середньому кількість нових інфікованих становитиме 763 випадки. Смертність зменшиться й вийде на рівень 13-17 випадків на добу (біло 17-22 людини. – Ред). Найбільше хворих, як і в попередні тижні, будуть фіксувати на Львівщині, Закарпатті та в Києві.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Ситуація поліпшується, але не скрізь

"Аналіз статистичних даних показує, що ситуація по Україні виглядає стабільною, проте статистика за останній тиждень демонструє нейтральну тенденцію. В окремих регіонах епідемію зупинити поки не вдалося. Збільшення кількості хворих ймовірне у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях та в Києві", – зазначив академік.

Динаміка зміни кількості нових інфікованих, видужалих і активних інфікованих за день

Частка летальних випадків серед нових хворих (до даних застосовано 7-денне зважене середнє)

За його словами, однією з тенденцій епідемії в Україні є те, що кількість нових видужалих коливається, а різке зростання випадків видужання припинилося.

Середньотижнева кількість нових інфікованих станом на 17 липня вийшла на рівень 745 випадків і 16 смертей (на три менше, ніж на попередньому тижні).

Вікова структура хворих за результатами хвороби

Прогнозні значення нових інфікованих у день для регіонів України

"Серед виявлених випадків знижується рівень смертності. Можливо, це пов'язане зі зростанням ефективності виявлення хворих, ефективністю лікування або сам вірус мутував", – додав Загородній.

З докладним аналізом статистичних даних і прогнозом перебігу епідемії можна ознайомитися на сторінці НАН України.