Епідемія коронавірусу в Україні йде на спад: в НАН розповіли про вирішальний період

Зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні за 3 червня (588 випадків) пов'язано з послабленням карантину, однак вирішальним буде статистика за 10 днів, після чергового етапу пом'якшення.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав віцепрезидент Національної академії наук, яка моделює поширення епідемії, Анатолій Загородній. За його словами, поки середнє число інфікованих уповільнюється.

"Епідемія в Україні проходить, але повільно. Середнє число захворювань і нових активних хворих говорить про те, що пік пройдено. Він припав на першу декаду травня, потім було помітне зменшення і невелике зростання. За 10 днів після останнього етапу пом'якшення, у нас буде більш ясна картинка. Якщо не буде істотного зростання – все не так вже й песимістично", – уточнив академік.

Коронавірус в Україні

Виходячи із нинішніх цифр по кількості тих, хто захворів й одужав, надалі в НАН прогнозують зменшення або вихід на плато.

"Якби карантин не пом'якшували – епідемія загасала б. Якщо приріст вийде на рівень плюс 10% – буде щось схоже на плато з невеликою кількістю нових активних хворих. Це теж не так погано. Якщо кількість тих, хто одужала і далі перевищуватиме кількість новоінфікованих – це буде дуже позитивна тенденція і означатиме, що епідемія йде на спад", – запевнив він.

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас погоджується, що сплеск кількості інфікованих за добу 4 червня – це наслідок пом'якшення карантину. Мовляв, "карантин пом'якшили – кількість хворих збільшилась, це було досить прогнозовано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 червня кількість заражених коронавірусом в Україні та світі перевищила 6,6 млн. Тільки за останню добу на COVID-19 захворіло понад 120 тисяч осіб.

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