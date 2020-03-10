Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Кроме того Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие всех школ во всей Италии.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа заявил, что в стране выявили 1204 случаев заражения коронавирусом, 28 человек умерли. Больше половины случаев заражения зафиксированы в Мадриде, в основном они были обнаружены среди жильцов и персонала домов престарелых. В связи с этим принято решение о закрытии на две недели, начиная со среды, всех школ, университетов, детских садов в Мадриде и его окрестностях.

Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Количество людей подпадающих под эту норму исчисляется сотнями тысяч и относится не только к иностранцам, но и к гражданам Израиля.

А в Украине до сих пор тишина. Знаете почему? Потому что количество тестов на коронавирус не позволяет выявить его. Их практически нет. На страну с населением под 40 миллионов было изначально менее 1 тысячи тестов. И если учесть, что в день нужны несколько тысяч тестов, то это позволяет понять, что у нас происходит. Теперь ждём видосик, который должен помочь всем вместо теста на коронавирус. И шутить или молчать власть будет до первой смерти от коронавируса. Только вопрос в том, что ее могут не выявить. Тестов же нет. Поэтому очень интересно, что придумают новый министр МОЗ и старый глава профильного комитета Радуцкий.

Пока новый Кабмин родил решение, которое подталкивает нас к пониманию того, что они растерялись. Они решили, что до 11 марта должен быть определен объем средств, необходимый для пополнения госрезерва.Также до 11 марта МОЗ и Минфин должны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса. Понимаете? Это на завтра они должны дать предложение. А когда они закупят? А когла доставят в Украину? Хотя, для обеспечения всем этим, закупку должны были провести даже не вчера.

Да, руководство Украины уже должно было бы закупить все необходимое. Раньше, а не сейчас. Но предыдущий глава МОЗ сидела в карантине и ей было не до этого, а новые пока только планируют. В общем, вы теперь понимаете уровень готовности государства к выявлению коронавируса. Кстати, подозреваю, что с его лечением у нас все примерно так же. Не удивлюсь. Ведь заниматься подобной проблемой сложнее, чем видосики снимать или рассуждать о том, что повешение людей, олигархов, могло бы ускорить процесс развития в Украине, что позволил себе президент Зеленский в интервью газете "The Guardian". И проблема от этого не исчезнет, а вопрос о том, кто и как будет ее решать, не рассосётся сам по себе. К сожалению отсутствие опыта, компетенций и умения действовать в кризисных ситуациях, у руководства Украины, в очередной раз угрожает всей стране возможным трагичным результатом. И времени для формирования стратегии, у Зеленского с его прислугой, все меньше. Значит шансов на положительный результат в этой ситуации и у нас не так много. А время неумолимо бежит.

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