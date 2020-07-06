Епідемія COVID-19 в Україні йде на спад. Позитивний сценарій НАН

До кінця тижня, 10 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться порівняно з попереднім тижнем і коливатиметься в межах 698-1065 випадків на добу. Середня кількість заражених становитиме 876 осіб (минулого тижня було 1143. – Ред.). Смертність залишиться майже незмінною в порівнянні з минулим тижнем – 16-21 на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

"Другий тиждень поспіль статистичні дані значно кращі за прогнозні сценарії. Наприклад, найбільш уражені регіони за тиждень показали нижчий рівень нових заражень", – зазначив академік.

За його словами, занепокоєння викликає збільшення кількості симптоматичних і госпіталізованих інфікованих, а число підозр майже зрівнялося з виявленими інфекціями, в середньому по Україні підтверджується кожна друга підозра на інфекцію.

"Прогнозні сценарії для кожної області різнонаправлені, а по Україні в цілому тенденція нейтральна. Репродуктивне число зменшується другий тиждень поспіль, що дає підстави для більш оптимістичних прогнозів", – додав Загородній.

Прогнозні середні рівні виявлення нових інфікованих на день і діапазон їхніх значень на 10 липня

Зміна в часі репродуктивного числа

Детальніше з аналізом даних, отриманих від ЦГЗ МОЗ, та прогнозом робочої групи можна ознайомитися на сторінці НАН України.