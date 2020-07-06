Епідемія COVID-19 в Україні йде на спад. Позитивний сценарій НАН

Галина Остаповець Суспільство 12:00, 6.07.2020 Оновлено: 12:43, 6.07.2020

До кінця тижня, 10 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться порівняно з попереднім тижнем і коливатиметься в межах 698-1065 випадків на добу. Середня кількість заражених становитиме 876 осіб (минулого тижня було 1143. – Ред.). Смертність залишиться майже незмінною в порівнянні з минулим тижнем – 16-21 на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

"Другий тиждень поспіль статистичні дані значно кращі за прогнозні сценарії. Наприклад, найбільш уражені регіони за тиждень показали нижчий рівень нових заражень", – зазначив академік.

За його словами, занепокоєння викликає збільшення кількості симптоматичних і госпіталізованих інфікованих, а число підозр майже зрівнялося з виявленими інфекціями, в середньому по Україні підтверджується кожна друга підозра на інфекцію.

"Прогнозні сценарії для кожної області різнонаправлені, а по Україні в цілому тенденція нейтральна. Репродуктивне число зменшується другий тиждень поспіль, що дає підстави для більш оптимістичних прогнозів", – додав Загородній.

Прогнозні середні рівні виявлення нових інфікованих на день і діапазон їхніх значень на 10 липня
Зміна в часі репродуктивного числа

Детальніше з аналізом даних, отриманих від ЦГЗ МОЗ, та прогнозом робочої групи можна ознайомитися на сторінці НАН України.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР

Любой российский лидер будет говорить, что "Крым не бутерброд"

Воїн ЗСУ розповів про Героїв останнього бою за Слов'янськ: смерть у власний день народження

В Україні встановили нові тарифи на газ: скільки тепер заплатимо й коли злетять суми

У Китаї оголосили третій рівень небезпеки через бубонну чуму