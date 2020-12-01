Епідеміологиня спрогнозувала уповільнення COVID-19 в Україні

На новорічні свята в Україні може спостерігатися зниження захворюваності на коронавірус.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-епідеміологиня, докториня медичних наук Світлана Доан. "Досвід боротьби з грипом показував, що свята приводили до зниження захворюваності", – повідомила вона.

За словами медикині, зазвичай, в неробочі дні коло спілкування людей істотно зменшується. "Так, ми відвідуємо друзів і рідних, але наш соціальний рух не настільки активний, як у робочі дні", – зазначила Доан.

Водночас вона заявила, що новорічні корпоративи варто повністю заборонити, громадян закликала не збиратися великими компаніями, а також порекомендувала бути обережними під час святкових заходів.

"Під час походу на ялинку просто неба ризик інфікування набагато нижчий. Але варто подумати, як зайвий раз не ризикувати в переповненому метро, коли ви будете їхати на ялинку", – сказала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, радник київського міського голови Володимир Бондаренко повідомив, що Новий 2021 рік у Києві зустрінуть без масових святкових заходів, але з головною ялинкою країни.