Зняття карантинних обмежень через коронавірус навесні і влітку, як це запланували в Кабміні, може бути призупинене, якщо в Україні виникне новий спалах захворюваності.

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Зокрема, країні доведеться вдруге піти на карантин вже цієї осені, якщо з'ясується, що COVID-19 має сезонний характер, як і інші ГРВІ. Про це в коментарі "Апострофу" заявила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"З огляду на епідемічну ситуацію в Україні, урядовий план виходу з карантину виглядає реалістичним. Якщо хвороба розвиватиметься так само, і після травневих свят ми не побачимо сплеску росту захворювань, можливо, країна і буде виходити запланованим шляхом. І якщо все буде добре, то ми вийдемо з карантину до середини літа", – сказала вона.

Україна вийде з карантину до середини літа – лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська

Водночас Мухарська наголосила, що кожен пункт плану передбачає відсутність зростання нових захворювань, а це багато в чому залежить від поведінки людей. Тобто, чи будуть вони дотримуватися карантинні та ізоляційні заходи, передбачені законодавством.

Лікарка-епідеміологня зазначила, що міжнародна спільнота визначила три умови, за яких може відбутися зняття карантинних заходів:

зниження рівня захворюваності;

будь-яка країна повинна проаналізувати всі ресурси і можливості системи охорони здоров'я;

держава повинна розуміти, чи має достатні можливості моніторингу COVID-19, як зможе тестувати, здійснювати раннє виявлених хворих, спостереження за людьми.

"Ми не можемо робити прогнози щодо виходу з карантину тільки щодо України, тому що перебуваємо в стані пандемії. Хоча торговельні зв'язки і транспортне сполучення між країнами призупинене, ми все одно залежимо від ситуації в світі, спираємося на думку експертів глобального масштабу", – додала Мухарська.

Людмила Мухарська

Вона нагадала, що що COVID-19 відноситься до респіраторних вірусних інфекцій, а для них характерна сезонність: вони активізуються в осінньо-зимовий період і практично сходять нанівець у літній період.

"Але це не означає, що влітку не буде циркуляції збудника. Оскільки властивості вірусу не вивчені і він може мутувати, тож може виникнути ситуація, що восени доведеться знову вводити обмежувальні заходи. Але, можливо, він стане для людства банальним респіраторним захворюванням, як і інші ГРВІ. Є також малоймовірний варіант, що він зникне взагалі", – підсумувала Мухарська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже 18 травня можуть частково відкрити метрополітен і ТРЦ без розважальних майданчиків, а з 12 травня запрацюють магазини. Водночас продуктовим ринкам дозволять працювати вже цього тижня.

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