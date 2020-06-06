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6 червня • оновлено в 12:32
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Це небезпечно: епідеміологиня закликала українців не йти до церкви на Трійцю

1.8т
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Після свята Трійці, яке нинішнього року припадає на 7 червня, можливий новий сплеск заражень коронавірусом.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "Сплеск може бути, тому що ризики залишаються. Збудник в Україні є, він циркулює серед населення. Незахищених людей у нас більшість", – пояснила вона.

Медикиня порекомендувала вірянам, які планують відвідати святкові богослужіння, поставити собі низку запитань.

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"Щоб убезпечити себе, люди повинні оцінити ризики своєї поведінки. Якщо вони розуміють, що вони йдуть у закрите приміщення, де велике скупчення, в приміщення, яке погано провітрюється або взагалі не провітрюється, потрібно вирішити для себе, чи потрібно туди йти, чи потрібно наражати на небезпеку себе та свою сім'ю. І сказати собі: може, краще іншим разом?" – порадила вона.

Лікарка додала, що в ситуації пандемії коронавірусу українцям потрібно навчитися жити з ризиком зараження й правильно поводитися. "Тому що це ситуація не на один день і не на один місяць", – зауважила вона.

Епідеміологиня попередила про небезпеку відвідування церкви на Трійцю

Епідеміологиня попередила про небезпеку відвідування церкви на Трійцю

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 5 червня стартував черговий етап послаблення карантину. Нові правила торкнуться транспорту, церков, закладів громадського харчування. Дозволили знову проводити церковні служби та релігійні обряди. Але за умови, що в приміщенні буде дотримуватися дистанція між людьми – 1 особа на 1,5 кв. м.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Трійця 2020 Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Місце
Україна
Тег
церква
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