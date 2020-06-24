Епідеміологиня назвала дві проблеми з тестуванням на COVID-19 в Україні

Коло контактних осіб, яких тестують на коронавірус, необхідно істотно розширити, а терміни обстеження – істотно скоротити.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "На мій погляд, ми недостатньо тестуємо контактних людей. Тільки тих, які безпосередньо контактували з хворими", – заявила вона.

Як пояснила лікарка, в епідеміології розрізняють контакти першого, другого, третього рівнів. У цьому контексті вона зазначила: "Наприклад, люди ще два місяці тому приїхали з країни, де дуже активно поширювався вірус, вони пішли на самоізоляцію, тобто у свої сім'ї. Звісно, контакт з членами сім'ї був дуже тісний. Потім пішов контакт сім'ї з сусідами, з співробітниками, а далі – вторинні й так далі контакти".

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Наразі в Україні тестують тільки контакти першого рівня, залишаючи поза увагою інші ланцюжки зараження, розповіла медичка.

Вона також підкреслила, що тестування контактних осіб за 14 днів після контакту з хворим – занадто великий термін. "Ці 14 днів людина гуляє, вона не знає, що інфікована, що є носієм вірусу, тому такі контакти дають ланцюжки, про які я говорила. Вважаю, що тестувати потрібно якомога раніше", – сказала Мухарська.

За її словами, залежно від способу тестування – на наявність вірусу або антитіл – його можна проводити в період від кількох днів до тижня після моменту контакту.

Як писав OBOZREVATEL, японські вчені розробили новий швидкий тест на COVID-19, який дає змогу виявляти вірус приблизно за 30 хвилин без складного обладнання та лікарів-професіоналів.