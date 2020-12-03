Епідеміологи одностайно говорять, що Україні потрібен жорсткий карантин, – заступниця голови МОЗ
Ключові епідеміологи України в один голос говорять, що ідеальним було б введення жорсткого карантину.
Як заявила в інтерв'ю "Телеграфу" заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, як лікар, вона також прихильниця жорстких карантинних заходів.
"Тільки повноцінний карантин, коли обмеження й заборони виконуються всіма безумовно, зупинить ланцюжок передачі вірусу. Контролювати дотримання карантину повинен кожен із нас. Сам себе передусім", – зазначила вона.
За словами Микичак, незважаючи на складну економічну ситуацію, в державі знайшли компромісний варіант у вигляді карантину вихідного дня.
"Карантин вихідного дня обмежує мобільність людей. Наприклад, якщо торговий центр закритий, то людина туди не піде, ось і вся логіка", – сказала заступниця голови МОЗ.
До того ж вона підкреслила, що громадський транспорт зупиняти не можна, тому що це "артерія життєдіяльності держави".
"Щоб медики, пекарі, аптекарі й електрики, пожежні могли доїхати до своєї роботи, то їм треба сісти в транспорт", – додала Микичак.
Вона повідомила, що введення локдауну зараз обговорюється, готується план підтримки бізнесу, як буде працювати транспорт тощо.
"Жорсткий карантин працює – це реально зупиняє поширення вірусу", – запевнила чиновниця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що локдаун в Україні доведеться вводити, коли кількість ліжок у медустановах, зайнятих хворими на COVID-19, наблизиться до 50 тисяч.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних шпиталях, становитиме 100%.
Пізніше Степанов заявив, що за існуючого співвідношення хворих і госпіталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу.