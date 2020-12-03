Епідеміологи одностайно говорять, що Україні потрібен жорсткий карантин, – заступниця голови МОЗ

Ключові епідеміологи України в один голос говорять, що ідеальним було б введення жорсткого карантину.

Як заявила в інтерв'ю "Телеграфу" заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, як лікар, вона також прихильниця жорстких карантинних заходів.

"Тільки повноцінний карантин, коли обмеження й заборони виконуються всіма безумовно, зупинить ланцюжок передачі вірусу. Контролювати дотримання карантину повинен кожен із нас. Сам себе передусім", – зазначила вона.

За словами Микичак, незважаючи на складну економічну ситуацію, в державі знайшли компромісний варіант у вигляді карантину вихідного дня.

"Карантин вихідного дня обмежує мобільність людей. Наприклад, якщо торговий центр закритий, то людина туди не піде, ось і вся логіка", – сказала заступниця голови МОЗ.

До того ж вона підкреслила, що громадський транспорт зупиняти не можна, тому що це "артерія життєдіяльності держави".

"Щоб медики, пекарі, аптекарі й електрики, пожежні могли доїхати до своєї роботи, то їм треба сісти в транспорт", – додала Микичак.

Вона повідомила, що введення локдауну зараз обговорюється, готується план підтримки бізнесу, як буде працювати транспорт тощо.

"Жорсткий карантин працює – це реально зупиняє поширення вірусу", – запевнила чиновниця.

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