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10 квітня • оновлено в 02:13
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Епідеміологиня закликала дозволити українцям працювати і назвала умову

6.1т
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Наступна хвиля епідемії коронавірусу в Україні може початися одразу після того, як влада ухвалить рішення послабити карантин і дорослі та діти підуть в організовані колективи.

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Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповіла докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колеснікова. За її словами, сьогодні Україна перебуває на початку епідемічного процесу і отримати імунітет до вірусу можна тільки шляхом перенесеного захворювання.

Як стверджує Колеснікова, поки сприйнятливі люди не перехворіють, епідемія не закінчиться.

Епідеміологиня закликала дозволити українцям працювати і назвала умову

"Якщо буде сухе тепле літо, передача вірусу може зменшитися. Але після послаблення режиму карантину, коли дорослі і діти підуть в організовані колективи, можна очікувати наступну хвилю. Вона може бути восени, якщо зараз не знімуть карантин. Я сподіваюся на вакцину. Це допоможе прискорити процес формування колективного імунітету", – сказала епідеміологиня.

Вона зазначила, що навіть після скасування карантину людям з групи ризику доведеться дотримуватися запобіжних заходів.

"Поки ми в ізоляції, ланцюжок передачі вірусу переривається. Але як тільки ми почнемо активно спілкуватися, процес поновиться. Люди з легким перебігом захворювання нікуди не подінуться. Вони будуть соціально активні, і від них будуть заражатися інші. Значить, тим, хто входить в групу ризику, треба пам'ятати, що навіть після скасування карантину потрібно зберігати обережність, уникати місць скупчення людей, тримати соціальну дистанцію. Доведеться дотримуватися правил обмеження контактів і членам їх сім'ї", – підкреслила Колеснікова.

За її словами, на підприємствах можна мінімізувати ризики зараження, отже, можна дозволити людям працювати при строгому дотриманні правил безпеки.

"Я розумію, людей, у яких закінчуються гроші, не заспокоїти аргументом "зате не помруть ваші найближчі родичі". При відсутності фінансових вливань немає різниці, від чого помирати – від вірусу або від голоду. Тому важливий баланс: максимально дотримуватися заходів захисту і водночас продовжувати працювати", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, і. о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявив, що після піку в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне в червні.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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