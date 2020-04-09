Наступна хвиля епідемії коронавірусу в Україні може початися одразу після того, як влада ухвалить рішення послабити карантин і дорослі та діти підуть в організовані колективи.

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Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповіла докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колеснікова. За її словами, сьогодні Україна перебуває на початку епідемічного процесу і отримати імунітет до вірусу можна тільки шляхом перенесеного захворювання.

Як стверджує Колеснікова, поки сприйнятливі люди не перехворіють, епідемія не закінчиться.

"Якщо буде сухе тепле літо, передача вірусу може зменшитися. Але після послаблення режиму карантину, коли дорослі і діти підуть в організовані колективи, можна очікувати наступну хвилю. Вона може бути восени, якщо зараз не знімуть карантин. Я сподіваюся на вакцину. Це допоможе прискорити процес формування колективного імунітету", – сказала епідеміологиня.

Вона зазначила, що навіть після скасування карантину людям з групи ризику доведеться дотримуватися запобіжних заходів.

"Поки ми в ізоляції, ланцюжок передачі вірусу переривається. Але як тільки ми почнемо активно спілкуватися, процес поновиться. Люди з легким перебігом захворювання нікуди не подінуться. Вони будуть соціально активні, і від них будуть заражатися інші. Значить, тим, хто входить в групу ризику, треба пам'ятати, що навіть після скасування карантину потрібно зберігати обережність, уникати місць скупчення людей, тримати соціальну дистанцію. Доведеться дотримуватися правил обмеження контактів і членам їх сім'ї", – підкреслила Колеснікова.

За її словами, на підприємствах можна мінімізувати ризики зараження, отже, можна дозволити людям працювати при строгому дотриманні правил безпеки.

"Я розумію, людей, у яких закінчуються гроші, не заспокоїти аргументом "зате не помруть ваші найближчі родичі". При відсутності фінансових вливань немає різниці, від чого помирати – від вірусу або від голоду. Тому важливий баланс: максимально дотримуватися заходів захисту і водночас продовжувати працювати", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, і. о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявив, що після піку в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне в червні.

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