У кінці вересня в Україні на карантин можуть закрити всі школи.

До кінця вересня школи, ймовірно, масово закриються через епідемію коронавірусу, діти масово почнуть кашляти. У листопаді в Україні може скластися ситуація з COVID-19, коли медикам доведеться вибирати, кого рятувати, а кого ні.

Щоб не допустити найгіршого сценарію, владі слід терміново профінансувати дитячі садки, школи та лікувальні установи, щоб забезпечити їх відповідність санітарним нормам, а кожному громадянину навчитися правильно виконувати рекомендації щодо захисту від коронавірусу. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

– З чим ви пов'язуєте настільки високі темпи поширення вірусу в Україні?

– Це прогнозовані цифри, тому що в нас іде системне наростання першої хвилі. Крім того, у нас не працюють на запобігання поширенню COVID-19 – не працюють із контактними, не проводять епідеміологічних розслідувань у вогнищах, не відправляють конкретних контактних людей на самоізоляцію або не тестують їх. Це й позначається.

У нас на сьогоднішній день COVID-19 має винятковий характер поширення в закритих приміщеннях, там, де перебуває велика кількість людей. Це офіси, заклади громадського харчування, де не виконуються заходи, які рекомендує держава.

Далі ситуація буде погіршуватися. Ба більше – вона різко погіршиться до кінця жовтня.

1 вересня діти пішли в школу. Дитяче населення не є групою ризику, але воно є рушійною силою розвитку гострих респіраторних захворювань. Коли в нас буде накладатися одне на інше, це буде погіршувати ситуацію.

– Ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину ще на 2 місяці – до 31 жовтня. З огляду на те, що ви сказали вище, це не матиме ефекту?

– Ні. Тому що в нас країна кількісних показників. Ми досі чуємо: виявили стільки-то, захворіло стільки-то, шкіл до відкриття сезону перевірили стільки-то.

Нам потрібна не кількість – нам потрібна якість. Конкретно в якій школі за який період часу зроблено механічну вентиляцію. Вона повинна бути як з охолодженням, так і зі зволоженням повітря. Конкретно – яка кількість шкіл елементарно має воду, в скількох школах у дітей є можливість мити руки з милом і витирати одноразовими рушниками.

На ці питання статистика не відповідає.

– Ви вважаєте, що поки в школах не буде вентиляції, поки не буде можливості помити руки з милом і витерти їх одноразовим рушником, навчальний процес взагалі не варто починати?

– Я скажу по-іншому. Коли 1 вересня всі масово пішли в школу, в кінці вересня або в середині жовтня всі школи масово позакривають.

Школи в Україні можуть закрити через 1-2 місяці після початку навчального року

– Через коронавірус чи сезонний грип?

– Я впевнений, що через коронавірус. Але з приводу дитячого населення мене сьогодні найбільше турбує аденовірусна інфекція. Тому що клінічно вона проявляється хронічним кашлем, щонайменше на 2-3 місяці. А в нашому суспільстві зараз є усталена думка, що кашель дорівнює COVID-19.

Тому мені важко сказати, як будуть реагувати на те, що діти масово почнуть кашляти.

– Зараз батькам надали право вибору. Можна відправляти дітей до школи, а можна вибрати дистанційний варіант навчання. Чи будете ви рекомендувати залишати дитину вдома?

– Я повністю підтримую можливість вибору, але хочу сказати, що право вибору працює тільки в великих містах.

Але кожна сім'я повинна проаналізувати інфекційні ризики. Можливо, під одним дахом живуть кілька поколінь – батьки, діти, бабусі й дідусі. Діти можуть повернутися зі школи й заразити бабусю і дідуся.

Але водночас інфекційні ризики потрібно прораховувати до кінця. Адже не факт, що батьки не принесуть COVID-19 з роботи з ще більшою ймовірністю, ніж діти.

Тут все неоднозначно. Але право вибору повинно бути.

– На вашу думку, чи може ситуація з коронавірусом в Україні вийти з-під контролю? Я маю на увазі ситуацію, коли в інфекційних лікарнях не буде вистачати ліжок для важких хворих.

– Я думаю, що в листопаді ми вже зіткнемося з тією ситуацією. Дай бог, щоб ми не зіткнулися з нею в жовтні, – як було в Італії або в Іспанії, коли ліжок буде не вистачати, медиків буде не вистачати, і з двох важких пацієнтів будуть вибирати, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати.

Ми до цього прийдемо. На жаль, у нас у суспільстві створюються умови природного відбору. Це не жарти.

Зараз усі зайнялися місцевими виборами. Якби ці шалені гроші, які витрачають на передвиборчу кампанію, витратити на безпеку дітей, для багатьох поколінь уперед можна було б зробити добру справу. Але ні. Особисті амбіції і особиста жага наживи бере верх і закриває очі всім нашим політикам.

У навчальних класах повинна працювати вентиляція

– МОЗ запропонувало алгоритм дій щодо тестування на коронавірус. Як ви його оцінюєте?

– Те, що робить Степанов, мені імпонує. Це була ідея його і його команди – адаптивний карантин, чотири зони, закривати не всіх, а тільки ті населені пункти, де велика захворюваність на коронавірус або велика заповненість ліжок лікувальних установ.

Що стосується алгоритму, це нормальна практика. Але зараз ми вкотре зіткнемося не з кількістю, а з якістю. Не можна порівнювати по всій країні, по всіх населених пунктах сімейних лікарів, медичну допомогу.

Десь є фахівці, професіонали, а десь є медики, які не дотягують до рівня, щоб називатися медичними працівниками. Як і в кожній професії.

Якщо люди подбали про те, щоб знайти собі хорошого сімейного лікаря, щоб йому можна було додзвонитися практично цілодобово, щоб його мотивувати, зацікавлювати, зокрема й фінансово, тоді все буде нормально. Якщо ні, тоді будуть пожинати плоди нашої реформи охорони здоров'я.

– Що зараз має зробити держава і кожен громадянин України, щоб запобігти тому страшному сценарію, про який ви сказали?

– Владі я скажу: відкладіть свої надбавки, премії тощо і якісно профінансуйте соціально критичні об'єкти – дитячі садки, школи та лікувальні установи. Якщо ви не будете цього робити, ми і до COVID-19 звикнемо, але щорічно 5-8 мільйонів українців будуть хворіти через неорганізовані заходи санітарної безпеки таких об'єктів.

А населенню я порекомендую чотири основних правила.

Перше – навчитися оцінювати ризики кожен на своєму рівні, особливо заходячи в закриті приміщення. Друге – навчитися правильно дотримуватися фізичної дистанції. Третє – навчитися якісно мити руки з милом. Мити руки 2-3 секунди – це ні про що. Якщо немає можливості помити руки, то якісно оброблювати руки спиртовим антисептиком, у якому повинно бути щонайменше 60% спирту.

І четверте – чим частіше ми будемо провітрювати приміщення, тим краще. Можна ще додати: "захворів – сиди вдома". І в великих приміщеннях, де багато людей, бажано надівати маску. Але теж робити це правильно – не під ніс і не на підборіддя. Але гумові рукавички не мають жодного стосунку до профілактики COVID-19.

– Усе просто.

– Усе просто, але ми повинні завжди пояснювати людям, як це потрібно робити й навіщо.

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