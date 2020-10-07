Епідеміолог спрогнозував повернення жорсткого карантину в Україні

Стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Україні не вдасться зупинити карантинними обмеженнями, що діють на сьогоднішній день.

Можливе повернення до жорсткого карантину в країні. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

За його словами, за місяці, що минули з початку епідемії, в Україні не було вжито заходів щодо забезпечення інфекційної безпеки в об'єктах соціальної інфраструктури – дитячих садах, школах, лікарнях. "Тому, на жаль, на нас не чекає нічого хорошого", – зауважив лікар.

У цьому контексті він порекомендував громадянам подбати про свою безпеку самостійно, дотримуючись основних санітарних рекомендацій. "Дотримання фізичної дистанції 2 метри, постійне і правильне провітрювання приміщень, гігієна рук. І все-таки менше перебувати в приміщеннях з великим скупченням людей", – сказав Александрін.

Повну версію бліцінтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна поки не буде вводити повторно повний локдаун через пандемію коронавірусу. Раніше про те, що локдауна не буде, сказав і спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.