"Катастрофа, медики у нас вже закінчилися": Александрін пояснив, чому Україні потрібен локдаун

Локдаун, запроваджений в Україні на 2-3 тижні, дозволив би знизити навантаження на систему охорони здоров'я, але є небезпека, що громадяни будуть ігнорувати обмежувальні заходи.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін. "Єдине, що може дати локдаун на 2-3 тижні, то це певне зниження навантаження на систему охорони здоров'я. Але за час локдауну варто було б підготувати нові ліжка, підвести до них кисень, електрику, дороге медичне обладнання", – наголосив він.

У той же час медик констатував, що в нинішній ситуації епідемії коронавірусу кількість ліжок для хворих не є головною проблемою. "Скільки б ми ліжок не плодили, медики у нас вже закінчилися, з цим вже катастрофа. Більш того – йде адміністративний тиск на медичні установи щодо відкриття нових і нових ліжок", – сказав Александрін.

"Як міру, яка може вплинути на одномоментне зниження захворюваності, локдаун можна розглядати. Але потім, коли закінчиться локдаун, все спалахне точно так само, як і було. Тому це не призведе до істотних змін", – спрогнозував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-імунолог, доктор медичних наук Алла Волоха заявила, що в умовах нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні рекомендовано введення локдауна.