Епідеміолог спрогнозував +12 тисяч хворих COVID-19 на добу в Україні

Щоденний приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні в листопаді може перевищити 10 тисяч.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "У нас однозначно буде досить серйозне збільшення COVID-19. Я думаю, що в листопаді місяці ми будемо бачити захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня", – спрогнозував він.

На думку лікаря, прогноз, озвучений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для України – 9 тисяч нових випадків коронавірусу на добу – занадто оптимістичний. "Я думаю, це не межа", – заявив він.

"Крім COVID-19, ми вступили в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім того, що на сьогоднішній день у кожного з нас висока ймовірність інфікуватися COVID-19, ми ще можемо одночасно інфікуватися і аденовірусами, і риновірусами, і парагрипом", - пояснив Александрін.

У цьому контексті він підкреслив, що в ситуації, що склалася вкрай важливо "опрацьовувати кожного контактного", а також підвищувати ефективність роботи державної системи охорони здоров'я.

Повну версію бліцінтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через стрімке зростання госпіталізацій інфікованих COVID-19 в Україні незабаром може настати колапс в лікарнях для пацієнтів з цією хворобою.