Епідеміолог сказав, як запобігти колапсу з COVID-19

Україна може зіткнутися з колапсом медичної системи, коли в лікарнях буде бракувати ліжок для важких хворих з коронавірусом.

Запобігти негативному розвитку подій можуть узгоджені дії центральної та регіональної влади. Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Говорячи про небезпеку італійського сценарію в Україні, лікар зауважив, що він вже фактично спостерігається в ряді міст країни, де лікарні, призначені для лікування пацієнтів з COVID-19, вже заповнені.

"Якщо центральна влада та регіональні влади будуть діяти спільно, якщо організаційно у них вийде правильно вибудувати роботу як першої хвилі лікувальних установ, так і другої хвилі, колапсу вдасться уникнути", – наголосив лікар.

Він також звернув увагу на те, що в Україні слід дотримуватися рекомендації ВООЗ і не допускати, щоб в одному лікувальному закладі перебували пацієнти з коронавірусом та інші хворі. "Якщо в одному лікувальному закладі починають надавати допомогу хворим з COVID-19, він повинен бути повністю перепрофільований під прийом виключно пацієнтів з COVID-19", – сказав епідеміолог.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі показали величезну чергу з "швидких" з зараженими коронавірусом біля приймального відділення лікарні. В інфекційній лікарні Білої Церкви Київської області потік хворих на COVID-19 виявився настільки великим, що деяких з них з більш легкою формою перебігу хвороби відправляли додому.