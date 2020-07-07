Епідеміолог розкрила небезпеку і особливості свинячого грипу з Китаю

Свинячий грип, який поширюється в Китаї, поки не представляє небезпеки для людини, оскільки їй не передається.

Про новий штам людського грипу і його пандемічний статус можна буде говорити, якщо він почне передаватися від людини до людини. Заявляти про це поки рано, вважає завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. А. Богомольця Ірина Колеснікова, передає "Апостроф".

"Поки грип називають свинячим, він небезпеки для людей не становить. Але треба розуміти, що вірус грипу займає друге місце в мікросвіті по своїй мінливості. Він має дуже високу здатність до обміну генами між різними штамами – циркулюючими у тварин. І тоді вони долають міжвидовий бар'єр. Наприклад, хворіли птиці, а потім цей грип почали реєструвати серед інших тварин. У такому випадку вірус може поширюватися в новій популяції", – сказала епідеміолог.

За словами Колеснікової, поки він нагадує пташиний грип – випадки інфікування людей були, але немає ще зафіксованих випадків передачі від людини до людини.

"Тому людина є тупиковою ланкою. В такому випадку великої загрози для суспільства немає, навіть якщо летальність цього вірусу буде висока. Якщо ж навіть передача між людьми і летальність буде в межах сезонного грипу, це буде просто новий штам грипу", – вважає Колеснікова.

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