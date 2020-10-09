Епідеміолог озвучив небезпеку дверних ручок, обмотаних бинтом з антисептиком

Дверні ручки, обмотані просоченим антисептиком бинтом, підвищують ризик заразитися коронавірусом або іншими інфекціями.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 9 жовтня розповів, як правильно їх обробляти.

"Це звичка, яка нам дісталася з пострадянських часів, коли ручки дверей обмотують марлею або бинтом, і на нього наносять різні антисептики. Антисептик швидко висихає. Коли ганчірка висихає, підвищується ризик виникнення різних інфекційних патогенів", – сказав керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю.

Александрін порадив періодично обробляти дверні ручки або інші поверхні, до яких люди часто торкаються руками, спиртовими дезінфекторами. Він додав, що робити так рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як правильно поводитися в офісі, щоб мінімізувати ризик заразитися коронавірусом.