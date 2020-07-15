Епідеміолог оцінив шанси України впоратися з пандемією COVID-19: чим більше хворих, тим краще
Чим більше людей перехворіють на коронавірус цього літа, тим вищою буде колективна імунізація перед цією інфекцією до листопада, коли почнеться сезон захворювань на грип та застуду.
У цьому переконаний один із провідних у світі епідеміологів, доктор медичних наук із Атланти (США), професор, президент компанії DiaPrep System Inc Михайло Фаворов. Думками він поділився в інтерв'ю "КП в Україні".
"Вірус, безсумнівно, є сезонним. Але коли вперше потрапляє в популяцію, йому не до пори року – всі сприйнятливі, зараження йде легко. З початком епідемії було введено дуже жорсткі карантинні заходи: всі сидять вдома, зараження сповільнюються, все добре. Але довго тримати населення в ізоляції не виходить. А щойно відпустили – всі кинулися робити справи, які через карантин довелося відкласти", – говорить експерт.
За його словами, через це кількість контактів настільки зросла, що знову пішов спалах захворюваності на COVID-19, навіть незважаючи на літо та не сезон. Зараз же, підкреслив Фаворов, вірусу не дуже комфортно, він не такий смертельний, але заражень більше.
Водночас доктор медичних наук вважає, що, наприклад, в Україні якраз зберігається оптимальна модель поведінки суспільства під час пандемії. Він переконаний, що країна, безумовно, переживає стрес і навантаження на систему охорони здоров'я. З іншого ж боку, говорить професор, повертати зараз жорсткий карантин було б неправильно.
"Треба орієнтуватися не за кількістю захворювань. Кількість – це скільки людей обстежено, наскільки хороші й погані використано тести. Треба орієнтуватися на кількість ліжок у лікарнях. Якщо їх бракує, ситуацію треба тримати", – порадив Фаворов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська професорка-вірусологиня Алла Мироненко сказала, що рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні може становити більш ніж 5%.