Епідеміолог назвав найефективніший засіб проти коронавірусу
Американський епідеміолог Брендон Браун із медичної школи Каліфорнійського університету назвав маску найефективнішим засобом захисту від коронавірусу і спростував користь рукавичок.
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Свою оцінку він дав у рамках конференції для порталу Medical Xpress.
За словами фахівця, саме медична маска може захистити обличчя від випадкових дотиків. Замість неї можна використовувати шарфи і бандани.
Лікар запевнив, що рукавички від вірусу не захистять, так само як і від бажання доторкнутися до обличчя.
Найнадійнішим же засобом захисту Браун назвав обмеження у відвідуванні місць скупчення людей плюс карантин і дотримання максимальної соціальної дистанції. З дому лікар радить виходити тільки в разі крайньої необхідності.
При поверненні з аптеки, магазину або просто з вулиці Браун порекомендував ретельно вимити руки, потім перевдягнутися, випрати одяг і обробити руки антисептиком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Дейв Прайс із центральної клініки Нью-Йорка дав дві поради, які вбережуть від зараження коронавірусом на 99% – тримати руки в чистоті і не торкатися обличчя.