Епідеміолог назвав чотири правила захисту від COVID-19

У ситуації пандемії коронавірусу кожна людина повинна навчитися оцінювати ризик зараження.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін. Він озвучив чотири основних правила.

Перше полягає в тому, щоб оцінювати ризик в кожній конкретній ситуації, перш за все, входячи в закриті приміщення. Друге правило – правильно дотримуватися соціальної дистанції.

Третє – навчитися якісно мити руки з милом. У цьому контексті медик зазначив, що миття рук протягом кількох. секунд – "це ні про що". За відсутності можливості помити руки, їх слід обробити антисептиком, що містить не менше 60% спирту.

Четверте правило – якомога частіше провітрювати приміщення.

До цих правил Александрін додав пораду: "захворів – сиди вдома", а також користуватися маскою в приміщеннях, де знаходиться багато людей. У цьому контексті лікар підкреслив, що маску також необхідно носити правильно – "не під ніс і не на підборіддя".

"Але гумові рукавички не мають жодного відношення до профілактики COVID-19", – зауважив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що дотримання санітарних рекомендацій для шкіл не вбереже від зараження дітей коронавірусом, але зменшить його ризик.