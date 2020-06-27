Епідеміолог назвав 4 головні чинники щодо стримування коронавірусу в Україні

Щоб ефективно стримувати коронавірусну інфекцію (COVID-19), українцям необхідно звертати увагу на 4 основні чинники.

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Як заявив в інтерв'ю "Апострофу" керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, перше – це потрібно навчитися оцінювати ризики.

"Якщо ми заходимо в закриті приміщення і бачимо, що хтось кашляє, чхає чи має явні ознаки застуди, краще в такі приміщення не заходити. Також, коли ми працюємо в офісі, і приходить колега або керівник, або кращий друг або подруга, і у них є ознаки простудних захворювань, ми не повинні бути толерантними. Ми повинні підійти і сказати: будь ласка, не піддавай нас небезпеці, йди додому і лікуйся. Ми повинні змінити свою поведінку", – сказав він.

Друге – українці повинні звертати увагу на провітрювання приміщень.

"Сьогодні спека на вулиці, ми закрили вікна, повключали кондиціонери – і у нас йде дуже "гарне" зараження приміщень. Кондиціонери працюють за принципом рециркуляції повітря – висушують повітря, створюючи підвищену інфекційну небезпеку", – зазначив Александрін.

По-третє – люди повинні дотримуватися правильної гігієни рук на постійній основі.

"Руки потрібно якісно мити з милом – після того, як приходимо з вулиці додому, після туалету, перед їжею і в міру їх забруднення. Якщо немає можливості помити з милом, ми повинні обробляти їх антисептиками. Звертаю увагу, що людям потрібно перестати використовувати багаторазові рушники і перейти або на паперові рушники, або на сушарки для рук. При обробці антисептиком ВООЗ радить використовувати розчини з вмістом спирту не менше 60%. Однак я досі бачу, що у нас рекламують 10-15% антисептики", – підкреслив епідеміолог.

Четверте і найголовніше для профілактики COVID-19 – це дотримання соціальної дистанції.

"Кажуть, і одного метра досить, і півтора. Я наполягаю, грунтуючись на результатах зарубіжного дослідження, що дистанція повинна бути близько 2 метрів. Тоді у нас буде мінімальна можливість захворіти. Тому таку дистанцію треба тримати навіть з зовні здоровими людьми", – додав він.

За словами Александріна, ці чотири аспекти – це чотири кити, на яких має базуватися національна кампанія з подолання коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України готує лікарні країни до третьої хвилі заражених COVID-19 в зв'язку з ростом захворюваності.