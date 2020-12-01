Епідеміолог: під Новий рік COVID-19 може піти на спад, але школи й садки потрібно закрити на карантин

Той факт, що Україна опинилася на 8-му місці в Європі за кількістю випадків захворювання на коронавірус, пов'язаний перш за все з тим, що хворі на COVID-19 і контактні особи не дотримуються режиму самоізоляції.

Нині офіси становлять найбільшу небезпеку з погляду зараження, але в дитячих садках і школах теж створюються ідеальні умови для поширення хвороби. На новорічні свята захворюваність може піти на спад. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-епідеміологиня, докторка медичних наук Світлана Доан.

Далі наводимо пряму мову медикині:

Чому в Україні стрімко поширюється коронавірус. Тому що ніхто не несе відповідальності за те, що контактні особи порушують режим самоізоляції. Немає жодного механізму, як їх тримати в самоізоляції. Сімейні лікарі обстежують тільки сімейні вогнища, але найбільша небезпека виходить з офісних вогнищ, із професійних осередків. Ними ніхто не займається.

Але коронавірус – респіраторна інфекція з крапельним механізмом передачі. Чим більше контактів, тим більше заражень. І поширення вірусу відбувається стрімко.

Чому офіси – це вогнища ризику зараження. Людина, яка захворіла на коронавірус, часто йде на роботу, у неї багато справ, їй треба гроші заробляти. Вона вирішує справи, їздить у громадському транспорті. Та й роботодавець не хоче, щоб пів офісу пішло на самоізоляцію. Тим більше, якщо немає жодної відповідальності за її порушення.

Нині дуже модним є розміщення співробітників в open space, коли 100 людей сидять в одному приміщенні й відокремлені одне від одного невеликими перегородками. Великі офісні центри, коли всі бігають одними сходами, їздять одним ліфтом, створюють дуже несприятливі умови щодо коронавірусної інфекції.

Хворі офісні працівники зобов'язані йти на самоізоляцію.

Чому дитсадки й школи потрібно закрити на карантин. Звичайно ж, тягар інфекції – важкий перебіг, смерті – серед школярів і в дитячих садках буде дуже низьким. Але дитячі колективи мають дуже сильний вплив в епідеміологічному плані. Там створюються хороші умови для поширення вірусу. Класи, де сидять по 40 дітей, – просто ідеальне середовище.

Ми можемо тисячу разів казати про те, що потрібно провітрювати приміщення, що на одну людину має бути стільки-то квадратних метрів, але це просто слова, тому що ми не можемо цього перевірити.

Чому ризик зараження в метро не дуже великий. Щодо транспорту, то в тому ж метро ми не перебуваємо тривалий час, щоб інфікуватися, тим більше за наявності такої вентиляції. Коли є рух повітря, ризик інфікування набагато нижчий.

Чому "інтелектуальний карантин" Давида Арахамії може не спрацювати. Ця ідея не нова. Навіть під час грипу багато регіонів самі ухвалювали схожі рішення. Усе повинно робитися на основі аналізу та оцінки епідеміологічного ризику. Якщо є висока захворюваність в окремих групах, ухвалюється рішення про ізоляцію. Це можна зробити, але головне, щоб рішення виконувалися.

Дитячі садки та школи треба відправити на карантин.

Чому на новорічні свята коронавірус може піти на спад. Досвід боротьби з грипом показував, що свята приводили до зниження захворюваності. Наприклад, ми відвідуємо друзів і рідних, але наш соціальний рух не настільки активний, як у робочі дні.

Але, звичайно, треба зробити акцент на тому, щоб повністю відмовитися від корпоративів і від великих сімейних застіль. Цього нині не треба робити. Під час походу на ялинку на відкритому повітрі ризик інфікування набагато нижчий. Але варто подумати, як зайвий раз не ризикувати в переповненому метро, коли ви будете їхати на ялинку.